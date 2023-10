De Laurentiis ha urlato in tribuna e si è chiuso da solo in uno stanzino dello stadio Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Scriveche Desi è arrabbiato ieri sera lasciando laal termine di Napoli-Fiorentina 1-3 e si è poidain uno. Ma – scrive – l’esonero immediato del francese non sembra una possibilità concreta. Ecco cosa scrive. Le certezze sono due: il Napoli è di nuovo in caduta libera e sono ore di riflessione per Aurelio De, che era furibondo dopo la pesante sconfitta subita al Maradona contro la Fiorentina, domenica notte. Il presidente ha alzato la voce lasciando lavip e poi si èin unoda, sbollendo ...