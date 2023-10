De Laurentiis ha deciso | la notizia spiazza tutti | esonerato l’allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il presidente De, dopo le recenti brutte prestazione della squadre, hadi esonerare il tecnico. Inizio settimana rocambolesco per la famiglia De. Il Napoli di Aurelio De, esce con le ossa rotte dalla partita dello stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina, altro risultato deludente di un inizio di stagione non convincente da parte del tecnico Garcia. I problemi però, ci sono anche per Luigi e il suo Bari. I pugliesi sono dodicesimi in classifica in Serie B, con 10 unti conquistati in nove gare, frutto di una vittoria sette pareggi e una sconfitta. Dopo l’ennesimo risultato non convincente nell’ultima uscita contro la Reggiana, il presidente dei biancorossi Luigi De, hadi sollevare dal suo incarico il tecnico ...