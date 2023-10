Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Di Vincenzo Calafiore 9 Ottobre 2023 Udine “ …chissà perché tutto sfiorisce la bellezza di un tempo, dai colori vivaci si passa al grigiore, ci perdiamo senza più ritrovarci …. “ Vincenzo Calafiore Chissà perché le emozioni durano poco, come si sogni vanno via, a volte senza volto, a volte senza ricordo. Oggi ho rivisto il mio primo amore, dopo settantasei anni, la mia giovinezza! L’ho vista in lontananza, mi guarda per un istante come per accertarsi che io sia realmente ciò che vede, poi si muove verso di me con passi incerti come chi ha paura, si ferma a pochi passi da me, mi guarda e tace. Lei sempre uguale bella, fin troppo bella, non è diversa da come l’ho immaginata in tutto il mio tempo. Adesso sono diventato un “ vecchio “ non ho più i ricci neri di un tempo e non ho perso quell’abitudine di camminare con le mani in tasca, senza guardare dove metto i piedi, non ho perso ...