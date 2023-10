Daredevil | Born Again | confermato il recasting per l' interprete di Vanessa Fisk

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ayelet Zurer nonrà piùin, la serie reboot sul diavolo di Hell's Kitchen. In base a un nuovo documento ufficiale depositato dai Marvel Studios presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore degli Stati Uniti, Ayelet Zurer non sarà piùnella nuova serie reboot. Sandrine Holt è stata ufficialmente scritturata per interpretare il ruolo. Zurer, che ha vestito i panni della moglie di Wilson, alias Kingpin, nella serietrasmessa su Netflix, ha commentato la notizia dicon un breve messaggio: "Mi rattrista non farne parte, ma rimarrò sempre la più grande fan di ...

In questi giorni sono stati svelati la nuova trama e il roster di personaggi diAgain , la nuova attesissima serie tv diambientata nel Marvel Cinematic Universe e prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand Disney+ . Tra le ...Michael Gandolfini potrebbe interpretare un personaggio originale inAgain, ma ispirato ai ...

Daredevil: Born Again - Novità sulla produzione gamesurf.it

Daredevil: Born Again, svelato il sorprendente ruolo di Michael ... Everyeye Serie TV

Ayelet Zurer non interpreterà più Vanessa Fisk in Daredevil: Born Again, la serie reboot sul diavolo di Hell's Kitchen.She's got important connections to the Devil of Hell's Kitchen. Daredevil: Born Again, the sequel series to the Netflix show, will feature Kirsten McDuffie as a key figure in Matt Murdock's life, ...