Dall’ospedale dov’è ricoverato Basciano parla della rottura con Sophie

...ferite e che risultano ricoverate in. Di ... hanno annunciato che ''in corso un attacco ...''abitazioni'' nell'enclave palestinese condotto'...israeliani nella regione contesa del Montein ......e che risultano ricoverate in. Di questi,... hanno annunciato che ''in corso un attacco ...''abitazioni'' nell'enclave palestinese condotto'...israeliani nella regione contesa del Montein ...

Fedez dimesso dall'ospedale: "Ringrazio i donatori di sangue. Senza di loro non sarei qui" Sky Tg24