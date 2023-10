Dai collettivi studenteschi milanesi tifo per Hamas e antisemitismo Valditara annuncia tolleranza zero

(Di lunedì 9 ottobre 2023)verso chi inneggia ai massacri die indulge in atteggiamenti di. Adrla è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, dopo aver appreso di alcune storie pubblicate sui propri profili social da idi due scuole. “Saranno effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici dove sarebbero emersi atteggiamenti di odio antisemita e di esaltazione della infame azione di. Vogliamo verificare se qualcuno ha realmente manifestato atteggiamenti di odio, dio di incitamento alla guerra contro Israele”, ha affermato il ministro, aggiungendo che “se questi fatti venissero appurati, i responsabili saranno denunciati alla Procura della ...

Quanto ai presunti attacchi social e alle frasi pronunciatemilanesi, il ministro ha aggiunto: "Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini ......essere condivisenostri giovani con amici e in famiglia - ha puntualizzato Roberto Carnevali - . Contribuiamo a diffondere un messaggio alla comunità su come gesti individuali e...

Israele, Valditara: «Collettivi inneggiano ad Hamas Pronte ... Open

Dai collettivi studenteschi milanesi tifo per Hamas e antisemitismo ... Secolo d'Italia

Il ministro dell'Istruzione porta la propria solidarietà alla scuola ebraica di Milano dopo che due collettivi milanesi hanno esultato sui social per i massacri di civili ...Il ministro dell'Istruzione annuncia ispezioni nei licei Manzoni e Setti Carraro. Su Instagram condivisi messaggi di incitamento alla guerra contro Israele: «La Palestina vive, la resistenza vive» ...