(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unai personaggi famosi, del mondo dello spettacolo ma non solo, a fare '' in presenza di problemi di salute mentale o depressione, con l'obiettivo di comil pregiudizio che ...

"Faccioa personaggi famosi a fare outing in presenza di problemi di salute mentale. Questo ... Una sorta di 'effetto Fedez' che, conclude la presidente degli, "sarebbe importante si ......mentale " le facciate del Ministero della Salute si tingeranno di verde aderendo così all'...e volontari, sono state coinvolte ben 78 scuole italiane e un totale di 10.044 giovani ...

Da psichiatri appello ai vip,'fate outing per battere lo stigma' - Ultima ... Agenzia ANSA

Le risorse non bastano, si dovrà rivedere l'organizzazione della ... Quotidiano Sanità

Un appello ai personaggi famosi, del mondo dello spettacolo ma non solo, a fare 'outing' in presenza di problemi di salute mentale o depressione, con l'obiettivo di combattere il pregiudizio che ancor ...Gentile Direttore, pare che nel corso di un consiglio comunale sul finanziamento di un intervento, un consigliere molto ferrato in economia abbia suggerito che, visto che nel bilancio c’erano alcune ...