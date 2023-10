Da lunedì 9 ottobre screening oncologici gratuiti a Ladispoli  

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– L’amministrazione comunale informa che, dafino al 30 novembre, in piazza Falcone, alle spalle del palazzetto comunale, sarà possibile sottoporsi aglidella mammella, (gratuito per donne dai 50 ai 74 anni), della cervice uterina, (gratuito donne dai 24 ai 64 anni), del colon retto (gratuito per uomini dai 50 ai 74 anni). Il camper dell’Azienda sanitaria locale Rm4 sarà operativo dalle ore 9 alle 18 dalal venerdì. L’iniziativa è stata fortemente richiesta dall’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando che da tempo ha avviato con l’Asl Rm4 un proficuo rapporto di collaborazione nel campo della prevenzione. “Ringraziamo la Asl per la disponibilità – afferma Alessandra Feduzi, assessore alla sanità – la prevenzione ...