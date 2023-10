Da Gaza un bollettino di guerra | l’Occidente si risvegli dal torpore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) È undiquello che arriva dama non è una. I morti e le violenze, gli scenari che si aprono, l’arrivo delle portaerei Usa nell’est del Mediterraneo: tutto sembra apocalittico, come in una. Ma stiamo assistendo ad un altro scenario. È quello tragicamente atteso ed inevitabile quando un popolo viene ghettizzato dentro una striscia di terra senza acqua, aria, cibo, in grado solo di assistere impotente alle provocazioni nei propri luoghi santi, anche contro i pellegrini cristiani, alle prepotenze contro i civili, ad un bilancio di morti incredibilmente alto e rimosso dai Paesi Arabi e da tutta la Comunità internazionale. L’attacco diverso Israele e la mobilitazione della popolazione civile palestinese nei territori occupati, l’ondata di rabbia ...