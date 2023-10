Cuzzocrea travolto dal caso dei rimborsi | si dimette il rettore dell’università di Messina

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il magnificoSalvatoresidalla carica dell’ateneo die decade dalla guida della Crui. Nei giorni scorsi, come raccontato anche da ilfattoquotidiano.it, era finito al centro della querelle con un componente del senato accademico messinese che lo accusava di aver incassatoper “2 milioni e 217mila euro” tra il 2019 e 2023. Inoltre, circa 122mila euro sarebbero finiti nella sua società, che gestisce un maneggio a Viagrande, dove ad agosto scorso è morto un dipendente. Su quell’episodio indaga per omicidio colposo la Procura di Catania. La denuncia – La denuncia di Paolo Todaro, componente del senato accademico, è finita sul tavolo della ministrae della ricerca Anna Maria Bernini, del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, ...

L’Ateneo messinese è scosso da un vero e proprio terremoto istituzionale. Il rettore Salvatore Cuzzocrea ha ufficialmente presentato le sue dimissioni, una decisione che giunge in un contesto di cresc ...Il rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea si è dimesso in seguito alle polemiche su alcuni presunti rimborsi impropri, denunciati dal membro ...