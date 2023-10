(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - Salvatoresi è dimesso dall'incarico di rettore dell'Università di Messina e, di conseguenza, decaduto dallaCrui (deidelle Università italiane) dopo essere stato accusato dai sindacati di rimborsi fino a oltre due milioni di euro erogati dal 2019 al 2023. "Nelle ultime ore - ha scritto nella lettera di dimissioni inviata all'ateneo - mi sono reso conto che si è determinato un clima conflittuale che, a mio avviso, rischia di non consentire un confronto pacato su programmi e obiettivi che la nuova governance dovrà portare avanti". "Per quanto riguarda la mia persona - aggiunge - non posso consentire che questo attacco mediatico continui oltre a discapito dell'immagine del mio Ateneo. Dietro al mio operato e alle mie scelte ci sono tantissime persone ...

Cuzzocrea lascia la presidenza della Conferenza dei rettori italiani AGI - Agenzia Italia

Dopo settimane di polemiche sugli oltre due milioni di euro di rimborsi spesa a suo favore, incassati tra il 2019 e il 2023, Cuzzocrea lascia: "Contro di me la macchina del fango" ...Il rettore dell'Università di Messina, accusato dai sindacati di rimborsi milionari, ha abbandonato la guida dell'ateneo siciliano e, di conseguenza, è decaduto dal ruolo di presidente Crui ...