(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Luci e ombre nelladelle prestazioni deglie privati in Italia. A fotografarle è il rapporto elaborato dall'Associazione italianatà privata (Aiop) e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che ha passato in

...pubbliche valutate 45 riportano tutte le aree cliniche validate di qualitào molto, ... In un momento storico in cui il Paese registra liste d'attesa, rinuncia alla, fenomeni di spesa out ...... dove si occupa della gestione dei pazienti acuti, adintensità di cura. È referente per i ...in un percorso di condivisione con i servizi del territorio (Case della Comunità e Nuclei di...

Cure di alta qualità solo nel 9% ospedali pubblici, 27% nel privato Tiscali Notizie

Rapporto Agenas-Aiop: cure di alta qualità solo nel 9% degli ... AboutPharma

Forti diversità tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate rispetto alla qualità e ai volumi delle cure. Differenze che sono evidenti tra regioni diverse ma anche all'interno delle stesse ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...