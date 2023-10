Cuori 2 | anticipazioni 15 ottobre | un matrimoni in profonda crisi e un altro che si rinsalda

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 9 ottobre 2023)2,15: cosa accadrà nella terza puntata della serie tv, con il 5° e il 6° episodio (dalle 21:25 su Rai 1)? Grandi novità in arrivo!2,15: primo episodio In quello che sarà intitolato “Quattro centimetri d’invidia”, sembrerà non esserci più speranza, di salvare ilo tra Enrico ed Elvira per via del ritorno di Agata. Ma la prima si arrenderà così facilmente? Certo che no (anche per una questione di classe sociale della rivale)! Vedremo altri “problemi di cuore”, non solo in senso medico: quelli di Fausto con Rosa e con Virginia a causa di Helmut, e quelli di Alberto con Delia, a cui ha messo gli occhi Marcello (i due sono usciti insieme). Cesare sarà combattuto. Secondo episodio Ne “L’Ora della verità”, ...