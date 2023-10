Cuadrado | sosta per le Nazionali da sfruttare! Ritrovare condizione

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Juanè rientrato col Bologna dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane. Il CT della Colombia ha ‘risparmiato’ il laterale dalla convocazione: lasarà utile percertezze e– Juanha riassaporato il campo in Inter-Bologna, dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane. Il colombiano, contro i rossoblù, ha provato qualche spunto in area ma è apparso, comprensibilmente, molto lontano dallaottimale. Dal Sud America però arriva un assist inatteso per l’Inter: il CT della Colombia Nestor Lorenzo non ha convocato l’esterno per i prossimi impegni della nazionale conche resterà ad Appiano a lavorare con Inzaghi ed i ...