Crolla albero sull' autostrada | muore un automobilista

Un automobilista è morto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo l'autostrada A20 nel Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. È accaduto all'alba di oggi, all ...