Crolla albero in autostrada | noto medico 43enne rimane schiacciato e muore

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. E’ quello che è accaduto questa mattina ad un uomo di 43 anni: stava percorrendo l’A20 Palermo-Messina, quando unche si trovava i lati della carreggiata si è abbattuto sulla sua auto tra gli svinvoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. Lo riporta Andkronos. Il grosso tronco, improvvisamenteto, ha colpito la vettura che percorreva l’in direzione Palermo. Per ilnon c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di Francesco Vincenzo Maniaci, di Sant’Agata di Militello, dove era molto apprezzato e conosciuto. Il professionista, scrive il Corriere, all’alba si stava recando proprio al lavoro. L'articolo proviene da The ...