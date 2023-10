(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rudial: il verdetto dopo il vertice, ma il malcontento cresce.anche il clamorosodi. CALCIO. Il, dopo un vertice andato in scena nella mattinata odierna all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, ha deciso di confermare Rudisulla sua panchina. Tuttavia, questa decisione è accompagnata da una profonda delusione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale è estremamente insoddisfatto dei risultati finora ottenuti dalla squadra azzurra. La riunione, alla quale hanno partecipato De Laurentiis, il direttore sportivo Meluso, i dirigenti Micheli e Sinicopri insieme al tecnico, ha manifestato un chiaro malcontento per le ...

L'obiettivo è un'azione di teatro civile che affronti la sfida dellaclimatica. L'acqua e la ... Cada Die Teatro di Cagliari, Crest di Taranto, Casa del Contemporaneo di, Kismet e Tric ...Alcuni esterni, come laenergetica, la guerra in Ucraina, l'inflazione tornata a essere un ... Lo ha detto il presidente dell'Unione industriali di, Costanzo Jannotti Pecci, nel corso del ...

Crisi Napoli, De Laurentiis incontra Garcia: fiducia a tempo per il tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Rudi Garcia esonero Crisi Napoli, la decisione sul futuro dell'allenatore Affaritaliani.it

«I tasti del pianoforte, smontati, sembrano spazzolini da denti per elefanti, o metri di legno da muratore. Privati del loro compito, e del complesso dello strumento per il quale ...Il tempo stringe, e un cambiamento di rotta è essenziale per il Napoli. Crisi Napoli, Giordano: “Garcia resta. Gira il nome di Tudor in ambienti vicini al patron” Decisioni arbitrali e utilizzo VAR, ...