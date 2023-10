Crisi Israele | ex attaccante dell’Hapoel Tel Aviv tra le vittime

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) C’è anche un ex calciatore israeliano tra ledegli attacchi di Hamas avvenuti sabato a un rave a un paio di chilometri da Gaza, al Kibbutz Re’im. Si tratta del 43enne Lior Asulin, ucciso nel giorno del suo compleanno. Cresciuto nelle giovanili del Maccabi Herzliya, Asulin ha giocato sia nell’Hapoel Telche nell’Apollon Limassol, squadra di Cipro. In carriera ha messo a segno 175 reti in 20 anni. Sui social l’Hapoel Telha voluto esprimere il proprio dispiacere per la scomparsa di Asulin. “Ora si sa che l’ex giocatore del club, Lior Assolin, è stato assassinato dai terroristi durante una festa a Re’im. Il club china la testa e chiede di inviare rinforzi ai membri della famiglia di Lior in questo momento difficile e chiediamo di rafforzare le forze di sicurezza”, il comunicatoTel ...