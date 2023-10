(Di lunedì 9 ottobre 2023) Osservatorio Uiv-Vinitaly:?esportazioni extra Ue al -6% in valore e -9% in volume. Ildelè fermo nonostante le difficoltà della raccolta.

... in un momento in cui il tema dell'immigrazione clandestina è esploso fragorosamente: 'Stiamo affrontando una delle più gravisociali ed economiche in alcuni Paesicontinente africano. E ......in Medioriente aggiunge instabilità in un quadro già complesso", sottolinea il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L'incertezza che caratterizzava il contesto esaminato nell'ambito...

Crisi del vino in Italia: export, mercato sfuso e vendemmia in calo Il Sole 24 ORE

Quanto ci costa la crisi del clima 16 milioni di dollari l'ora, come minimo RaiNews

Venezia, 10 ott. (askanews) – Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 14 pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. Ancora 7 di loro sono in reparti ad alta intens ...Il collocamento del BTP valore chiude con 17,2 miliardi di euro, ricevendo apprezzamento dai risparmiatori. Cedola fissa superiore al 4%, con stacco trimestrale e meccanismo crescente, insieme al prem ...