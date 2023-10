(Di lunedì 9 ottobre 2023) Milano è lapeggiore innell’indice della2023. Idenunciati nel 2022stati 6.991 ogni 100mila abitanti, con denunce in crescita del 3,5% anche nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I daticontenuti nel report del Sole 24 Ore sull’indice dellanellene. Per quanto riguarda Milano, si registra nel 2022 un calo deidenunciati rispetto al 2019: 225mila contro 219mila. Ma ad aumentarepredatori, che avvengono spesso per strada. I record negativi riguardano anche i furti con destrezza e negli esercizi commerciali, ma anche le rapine in pubblica via e i furti con ...

... anche per dare modo alle Forze dell'Ordine di avere dati su come si muove lasul ... anche per le auto in dotazione alle Forze dell'Ordine per le, in questo modo, aumentano a ...... anche per dare modo alle Forze dell'Ordine di avere dati su come si muove lasul ... anche per le auto in dotazione alle Forze dell'Ordine per le, in questo modo, aumentano a ...

Criminalità, quali sono le città con più reati in Italia: la classifica LA NOTIZIA