“Credo che questa sia la fine” | i messaggi dal kibbutz della famiglia di Gaya Rapito da Hamas il fratello 12enne

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Non so dove siano mia sorella, mio padre, mia nonna e mio cugino. Non sono stati trovati“. La disperazione diCalderon è la stessa di altre centinaia di cittadini israeliani che, da quando l’assalto diha seminato il terrore nel sud di Israele e oltre, non hanno più avuto notizie dei loro cari. Times of Israel riporta la sua testimonianza: lei era a casa a Tel Aviv sabato mattina quando è iniziato l’assalto di. La sua, invece, era nelNir Oz, vicino alla Striscia di Gaza. A raccontare il panico crescente di quelle ore iche le arrivavano sul cellulare e che, di fatto, le hanno fatto vivere in diretta il sequestro del suo fratellino Erez, di 12 anni. Tutto è iniziato quando un suo amico le ha telefonato e le ha detto: “Lo sai che ...

Per tutto il resto tirasse fuori le pa**e e dicesse la verità perché nonla famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento". Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip ....si sta affermando in maniera molto piena sulla scena internazionale. L'Italia ha dato un contributo fondamentale alla cultura dell'umanità,ci sia forse una nuova immagine del nostro Paese'...

“Credo che questa sia la fine”: i messaggi dal kibbutz della famiglia di Gaya Il Fatto Quotidiano

Guardiola: "Non credo che in Italia non ci sia più talento, i giocatori ci sono" Eurosport IT

«Se hai qualcosa da dire me la dici, ma non puoi venire a chiedere a me». Cominciano le prime incomprensioni tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quella che sembrava essere ...Netanyahu: “Stiamo combattendo animali, ci comporteremo di conseguenza”. Biden lo allerta sugli enormi rischi di escalation, ma non lo persuade.