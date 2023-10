Cotral | Vandalizzato treno in officina Magliana Vecchia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nei giorni scorsi all’interno dell’ferroviaria di(service manutenzione) undella linea Metromare, in manutenzione dallo scorso mese di luglio, è statodai writer. Il convoglio, primo della serie M200 ad essere sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria, sarebbe rientrato in servizio la prossima settimana. Pur notando la coincidenza sfortunata che tra tanti treni disponibili i vandali abbiano scelto proprio quello che da lunedì avrebbe contribuito a migliorare la qualità del servizio della Metromare, già bersaglio nel recente passato di numerosi atti vandalici sia ai treni sia ai tornelli,si è immediatamente attivata per ripristinare i danni. Le operazioni di ripulitura della livrea ritarderanno di almeno dieci giorni il ...