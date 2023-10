“Cose gravi” Sophie Codegoni e Basciano lasciati per sempre | “Non pensavo arrivasse a tanto”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Appena Alessandrofece il suo ingresso nello spiato appartamento del GF Vip 6 mise gli occhi sue viceversa. Da lì ebbe inizio quella che sembrava una favola, che oggi invece è finita malamente. Dopo i sospetti, è lei a darne la conferma “distrutta” e per “”. Dopo il reality di Alfonso Signorini non si erano più. Al Festival di Venezia la proposta di lui, che ha commosso i fan quanto fatto discutere, dopo la dolce attesa e sollo scorso maggio è nata la figlia Celine Blu. Adesso, trae Alessandroè ufficialmente finita. “molto”.e ...

A darlo è stata l'influencer che, attraverso il suo account Instagram, ha parlato di fatti gravissimi, che l'hanno indotta a chiudere definitivamente la relazione: "Sono successe molte, di ...Se ci saranno delle persone contro o tu avrai voglia di dire dellenon le terrai dentro. ... Se hai accettato incarichi importanti ma anche diresponsabilità, è normale che tu sia un po' ...

Sophie Codegoni ha lasciato Alessandro Basciano: Cose gravi, non ... Fanpage.it

"Cose molto gravi". Finita la storia tra Sophie Codegoni e ... ilGiornale.it

Attraverso un messaggio via social, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia con Alessandro Basciano.La crisi scoppiata tra Hamas e Israele ha provocato gravi effetti a catena come la cancellazione dei voli da e per Israele. Molte compagnie aeree hanno deciso di cancellare i voli al di sopra dell’are ...