Cosa succede se gli israeliani entrano a Gaza Caracciolo | una previsione sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Si sta verificando un assedio, per un tempo indeterminatonon avrà acqua, cibo, energia. E questa è già una forma formidabile di pressione": Lucio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito della guerra in corso da tre giorni a Israele. "Si stanno schierando le truppe intorno ae Israele si appresta a combattere quella guerra che non avrebbe mai voluto combattere, cioè una guerra di controguerriglia, dentro una delle aree più densamente popolate al mondo", ha poi aggiunto il direttore di Limes. Che si è anche lanciato in unadai toni piuttosto cupi: "Se glieffettivamente dentrosarà un massacro. E ci sarà un rischio: il rischio è che glinon ce la ...