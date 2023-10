Cosa sta succedendo tra la giudice Iolanda Apostolico e Salvini

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tra venerdì e domenica la Lega ha diffuso tre brevi video in cui si vede lapartecipare a una manifestazione a favore dei migranti a Catania, nel 2018. Dellasi è parlato molto nelle ultime settimane a causa di una sentenza con cui, a fine settembre, aveva annullato la richiesta di detenzione per quattro migranti tunisini nel nuovo Centro per le procedure accelerate di frontiera di Pozzallo, in provincia di Ragusa, giudicando illegittime alcune parti del decreto “Cutro”. La sentenza era stata molto criticata dal governo, che ha detto di volerla impugnare. Nel primo video, pubblicato venerdì, si vedein piedi tra la folla e il cordone della polizia, con un’espressione a tratti incerta. Subito dopo la diffusione del filmato molti osservatori ed esponenti ...

E' lì che sisvolgendo questo attacco ed è contro lo Stato di Israele che si è sferrata la ...significa per voi questo Vivremo questo anniversario con la consapevolezza che non sono solo ...Vero che Israele sicompattando ma sono immagini destabilizzanti. Chi opotrebbe stare dietro questo salto di qualità di cui parlava prima Hamas da solo avrebbe potuto compiere una simile ...

Israele e Palestina, la guerra infinita: cosa sta succedendo e come ci siamo arrivati TGCOM

Israele-Hamas, cosa succede Invasione a sorpresa come 50 anni fa, scatta l'operazione Diluvio Al-Aqsa. Perché ilmessaggero.it

Il capitolo 403 di My Hero Academia ha messo in chiaro una certa situazione che coinvolge All Might. Come reagirà DekuGiuseppe Garibaldi sta prendendo in giro Beatrice Luzzi al Grande Fratello: "Ecco cosa ha detto in magazzino". Flirt in corso nella Casa del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. L ...