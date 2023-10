“Cosa è successo davvero con Sophie” Alessandro Basciano rompe il silenzio sull’addio Dall’ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’addio traCodegoni eera nell’aria e ora c’è la conferma. La prima a parlare è stata lei, che nelle scorse ora ha annunciato “con profonda tristezza nel cuore” la fine della storia con il papà di sua figlia Celine Blue, 5 mesi. Ha affidato a una Instagram Story il suo commento dopo giorni di voci, aggiungendo che “sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”. Non ha spiegato il motivo della rottura, ha però detto che non avrebbe mai immaginato che “la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto” e anche di essere rimastamale per quanto accaduto. “Sono a pezzi, vi chiedo tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta”, le parole di ...