Cori di insulti contro la Meloni al corteo della Cgil | la premier posta il video La condanna di Landini e Pd

... che "come donna di sinistra" sottolinea come "glisessisti contro le donne siano sempre da condannare". "Come donna e come politica di sinistra - aggiunge - sono indignata daivolgari ...La risposta di Landini si fa attendere ma è netta: "Non conosco i protagonisti del video ma condanno senza se e senza ma quegliviolenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della ...

Cori razzisti contro Umtiti e partita sospesa: lo stadio risponde così La7

Cori contro il Milan a Napoli, la frecciata di Lazza: "Siete usciti dalla Champions" La7

“Squallidi e inaccettabili”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, commenta i cori sessisti contro la premier Giorgia Meloni, da parte di manifestanti del corteo della Cgil. “Insulti che ..."Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che ...