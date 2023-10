Conte apre alla coalizione progressista | Ma sia seria

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Non chiamatelo campo largo ma un campo"giusto" e' possibile. Giuseppebatte un colpo in tema di alleanze. "Quando c'e' la possibilita' - evidenzia il leader M5s da Napoli - di ...

Non chiamatelo campo largo ma un campo progressista "giusto" e' possibile. Giuseppebatte un colpo in tema di alleanze. "Quando c'e' la possibilita' - evidenzia il leader M5s da Napoli - di costruire un progetto serio noi siamo fautori, siamo i primi. 9 ottobre 2023'Sulla sanità - sottolinea- si sta giocando un capitolo determinante', dunque 'il tema è assolutamente elaborare alcuni punti e dialogare con le altre forze di opposizione, un confronto che ...

M5S, Conte apre al campo largo: sì a coalizione ma con progetto politico serio Corriere della Sera

Conte apre al “campo largo” M5s-Pd: “Non sia formula giornalistica ma progetto… Il Fatto Quotidiano

Non chiamatelo campo largo ma un campo progressista "giusto" e' possibile. Giuseppe Conte batte un colpo in tema di alleanze. "Quando c'e' la possibilita' - evidenzia il leader M5s da Napoli - di ...Domenica 15 ottobre, alle 17.00, le guide di Esplora Siti Sicilia vi aspettano a Villa Tasca per una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di una delle residenze nobiliari p ...