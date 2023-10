Consiglio dell’Ue Funzioni | competenze e differenze con il Consiglio europeo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Bruxelles – Assumere la carica di Ministro in uno dei paesi dell’Unione europea non significa “solo” essere a capo di una specifica materia nazionale. Ma significa anche coordinarla, discuterla, chiudere accordi con i proprio colleghi europei. E ciò accade nell’opportuna sede del, ovvero l’Istituzione in cui i titolari dei dicasteri s’incontrano per discutere di svariate materie. Un errore che spesso si fa nel dibattito comune è confondere ilcon il(su cui Il Faro online ha già fatto un ampio focus in altre sedi). Ed ora capiremo perchè analizzandone, membri, modalità di voto e quant’altro. Da chi é formato il...