Condizionatori | la stretta Ue che spaventa | chi dovrà sostituirli?

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La rivoluzione green in Europa ha acceso i riflettori sui. L’unione europea, per ridurre l’inquinamento, ha infatti approvato una nuova normativa in materia F-gas, con conseguenze ben precise per i Paesi membri: dal 2027, all’interno dei territori del vecchio continente non potranno “essere vendu ti ie pompe di calore che utilizzano i gas fluorurati, i cosiddetti F-gas appunto”. LEGGI ANCHE: “Stavo per morire, devo ringraziare i donatori”: il commovente post di Teresa Guccini Obiettivo 2050 “Entro il 2032 dovranno essere eliminati gli impianti più piccoli e, a partire dal 2035, quelli più grandi. L’obiettivo è arrivare gradualmente al 2050, anno in cui qualsiasi tipologia di consumo”. Come ha spiegato il Corriere della Sera, l’accordo tra Parlamento e Consiglio Ue è arrivato abbastanza velocemente. Rispetto alla ...