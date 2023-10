Concorso Camera di Commercio Roma 2023 | Ultimissime

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ci sono interessanti novità per chi vorrebbe lavorare alladidi. Ladidiha infatti indetto unPubblico per l’assunzione complessiva di 47 figure professionali, assunti con contratto a tempo indeterminato. Unè appena stato emesso, mentre l’altro è già nella fase avviata.di: Bando, Graduatorie, Calendario Prove ed Orari Si tratta infatti di 2 Concorsi distinti tra di loro, che ora vedremo nel dettaglio. Per ognuno di essi troverete il Bando integrale da scaricare in Pdf e tutte le informazioni per inviare la domanda.per 9 Funzionari Servizi Amministrativi e ...