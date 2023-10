Concorso 1673 allievi finanzieri | domande entro il 21 ottobre

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'Ufficio scolastico di Salerno ricorda la pubblicazione delper. Per partecipare è necessario essere in possesso del diploma e aver compiuto 18 anni di età. La scadenza delleè fissata al 21. L'articolo .

È indetto, per l' anno 2023 , un pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.allievi finanzieri così ripartiti: 1461 del contingente ordinario di cui: 171 da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti ...È indetto, per l'anno 2023, un pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.allievi finanzieri così ripartiti: a) n. 1461 del contingente ordinario di cui: (1) n. 171 da avviare al conseguimento della ...

È indetto, per l'anno 2023, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri così ripartiti: a) n. 1461 del contingente ordinario di cui: - 171 da avviare a ...