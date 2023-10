Comunità sconvolta | minorenni investiti da auto | morta ragazzina

Leggi su notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Una interaper quanto accaduto negli ultimi giorni:da un’, purtroppo per unanon c’è stato nulla da fare Il tutto si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. Ci troviamo a Manziana (provincia di Roma) dove c’è stato un terribile incidente stradale. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un’abbia investito una coppia di ragazzini. Entrambied amici. Purtroppo, negli ultimi minuti, è stata confermata la tragica notizia: uno dei due non ce l’ha fatta. Si trattava di unadi soli 15 anni: per quest’ultima è stata dichiarata la morte cerebrale. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comL’equipe medico, del ‘Policlinico Gemelli‘ della ...