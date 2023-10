Comuni del Sele | Conte | “Un referendum per decidere l’Unione” 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La valle delè unatà ricca di potenzialità ambientali, turistiche, imprenditoriali e di giacimenti culturali, che vanno messe in rete e produzione sul piano istituzionale e politico, con lo strumento dell’Unione dei. Un progetto politico per unire e unificare coscienze ed energie, proteste e proposte, nel segno dell’appartenenza atà di interessi e di destino capaci di rivendicare per sé, in autonomia, a prescindere dal colore del quadro istituzionale di riferimento.E che per la sua realizzazione potrebbe essere oggetto di unche provochi una discussione sulla base di una proposta operativa, che può partite dal Masterplan territoriale e sociale già elaborato. Unsul “fare” e “l’autonomia dei luoghi” per cambiare ...