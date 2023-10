Compra Rolex online e lo paga con assegno falso | scoperto 49enne napoletano

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Una truffa organizzata in maniera minuziosa quella messa in atto da unche nella tarda mattinata di oggi si è visto arrivare a casa i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese. È stato identificato e denunciato in stato di libertà per truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione. L’uomo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.