Com’è tranquilla la provincia di Taranto Criminalità | su tutte Milano-Rimini-Roma | la Bat per furti d’auto e Foggia per riciclaggio Il Sole 24 ore | indice 2023

(Di lunedì 9 ottobre 2023) LaBat è prima in Italia per senunce di, 1036 ogni centomila abitanti.seconda con 638,5. Terza Napoli, 616,6.è invece da record nazionale pered impiego illegale di denaro. Sono le vette riguardanti la Puglia nell’di, secondo il report diffuso dal24 ore. Nella globalità delle fattispecie criminali denunciate, su basele,è davanti a tutti in Italia, seguita dae da. Tra le pugliesiè ventesima, la Bat ventisettesima, Bari ventonovesima, Lecce sessantaseiesima, Brindisi settantottesima e...

Nella globalità delle fattispecie criminali denunciate, su base provinciale, Milanodavanti a tutti in Italia, seguita da Rimini e da Roma. Tra le pugliesi Foggiaventesima, la Bat ventisettesima,......Verstappen non perde un colpo e porta a casa una vittoria completamentesu entrambe le McLaren, che tuttavia si riconfermano la seconda forza in campo del week - end. Ma per loro non...

Com'è tranquilla la provincia di Taranto. Criminalità: su tutte Milano ... Noi Notizie