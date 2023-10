Come scegliere il miglior sapone da barba | quel gesto irrinunciabile per chi ama un grooming vintage

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Spesso ci si dimentica della funzione delda. C'è infatti chi l'ha sostituito con la schiuma o con la crema, già pronte, perché più pratiche e veloci in termini di applicazione. Ma chi ama radersi sa anche quanto sia bello preparare il composto con l'acqua tiepida in una ciotola apposita, spennellandolo per tutto il viso in maniera uniforme e con movimenti circolari, e rimuovendolo piano piano, passando infine un panno caldo per eliminare i residui e donare compattezza al volto. Un rituale di altri tempi, che i veri gentiluomini vivevanouna sorta di arte. Insomma un momento ditutto loro, per staccare dalla frenesia della giornata e per ottenere un risultato ottimale. Star del rituale è anche il pennello, che solleva i peli per favorire la rasatura, ma questa è un'altra storia. Il ...