Come prenotare il proprio turno alla Posta con l' app

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per gli utenti che devono recarsi spesso agli sportelli di Poste Italiane è possibile saltare la fila (senza temere per la tua incolumità!) utilizzando una semplice app peril numero di fila ancor prima di arrivarefiliale delle Poste scelta. Nella guida che segue vi mostreremo Ufficiole, utilizzando un qualsiasi telefono Android o un iPhone di ultima generazione e ottenendo il numero di prenotazione direttamente da casa, ancor prima di arrivare all'ufficiole. LEGGI ANCHE:spedire pacchi e raccomandate alle Poste da casa1)funziona il sistema di prenotazione Negli uffici delle Poste Italiane di un certo calibro (tipo l'ufficio principale della città o le filiali più nuove) il sistema informatico che gestisce i numeri in fila agli sportelli è in ...