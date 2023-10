Collant | minigonna | tacchi a spillo | Barbara D' Urso fa impazzire i fan | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)D'sta interpretando alla perfezione la protagonista della fortunata serie televisiva Emily in Paris: vivere un soggiorno nella capitale francese, tra pain au chocolat e cocktail lungo i locali e i quartieri più movimentati di Parigi. L'ex conduttrice Mediaset sta infatti attraversando un periodo di pausa dal lavoro, dopo aver condotto per anni i programmi sulle reti di Berlusconi senza mai fermarsi. "Aveva bisogno di una pausa, Parigi le fa bene", ha commentato una fan. Anche lo stile della conduttrice sembra aver subito una trasformazione. La D'ha infatti stupito i suoi fan quando ha condiviso unin cui mostra il suo look parigino, con una gonna-pantaloncino che, secondo chi anticipa i trend modaioli, sta per diventare una tendenza per questo autunno. Ad accompagnare la gonna, ci sono le ...