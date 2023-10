(Di lunedì 9 ottobre 2023) La2023 nella provincia diavrà un avvio ritardato di circa dieci giorni, a causa delle condizioni climatiche anomale. Secondo le prime stime di, ci si aspetta una resa irregolare, con alcune zone che produrranno abbondantemente e altre in cui lasarà scarsa. Tuttavia, si prevede che la qualità delle castagne sarà eccellente. Roberto Mazzei, Capo Area Economica diCampania ed esperto castanicoltore, spiega che le condizioni climatiche durante il periodo di fioritura, la mancanza di piogge e le temperature elevate nell’ultimo mese hanno ostacolato unaottimale. Nonostante le sfide, c’è ottimismo per la qualità delle castagne, con i primi segnali positivi che emergono ...

...gli operatori che hanno aderito a questa iniziativa Trenitalia Italo ITA Airways AdRDa ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...Il presidente regionale diEttore Bellelli oggi ospite a Radio Alfa. Presidente di, imprenditore agricolo di Capaccio, è stato eletto nuovo presidente regionale di. Succede a Gennarino Masiello. L'elezione oggi nel corso dell'assemblea che ha eletto ...

Coldiretti Salerno: campagna castanicola in ritardo, produzione in calo ma qualità eccellente - Salernonotizie.it

L’ex assessore presidente di Coldiretti regionale - Cronaca la Città di Salerno

StampaSono 1.551 gli iscritti salernitani alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero oltre il 20% del totale dei professionisti campani associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra i ...Stampa La campagna castanicola 2023 inizierà con un ritardo di circa dieci giorni in provincia di Salerno a causa dell’anomalo andamento climatico. Si prevede una resa a macchia di leopardo: zone in c ...