Elisabetta, n.34 del ranking, è l'ultima italiana a fare il suo esordio allo "Zhengzhou Open" (WTA ... La 22enne di Fermo, numero 34 del mondo, affronta per la prima volta Daria, n.Debutto positivo per le prime due azzurre scese in campo nel WTA 500 di Zhengzhou 2023. In attesa di Elisabetta, impegnata nella giornata di domani contro Daria, sia Lucia Bronzetti che Jasmine Paolini hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. La prima a chiudere i conti e a ...

Cocciaretto-Kasatkina clou a Zhengzhou: live alle 13 SuperTennis

WTA Zhengzhou 2023: il tabellone. Tris di azzurre al via, zona big per Bronzetti e Paolini OA Sport

Le tenniste italiane hanno superato il primo turno del torneo cinese. Lucia Bronzetti regola Guo Hanyu 7-5 6-1. Paolini: Uchijima spazzata via in due set 6-2 6-3 in nemmeno 90 minuti ...La romagnola batte la cinese Guo, la toscana piega la giapponese Uchijima.ROMA (ITALPRESS) - Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini hanno ...