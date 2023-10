CM com – Garcia è l’anello debole del Napoli | Italiano meritava di essere l’erede di Spalletti | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 2023-10-08 23:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: I fischi che, a fine partita, hanno accompagnato i giocatori delnegli spogliatoi non erano né di rabbia, né di protesta. Ma, piuttosto, di disincanto. Il grande sogno di rivincere lo scudetto sta abbandonando anche i più accaniti sostenitori di De Laurentiis e, Kvaratskhelia non è più quello dell’anno passato, Osimhen è tornato a segnare su rigore, ma a sbagliare da solo davanti alla porta, Lobotka e Zielinski sono spesso marcati a uomo e soffrono, la sconfitta con la Fiorentina (1-3) è la seconda in casa dopo quella con la Lazio, il distacco dalla capolista MIlan è di sette punti ad appena otto giornate dall’inizio del campionato.Il quadro è ancor più desolante perché non è neppure vero che il ...