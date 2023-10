Claudia Goldin è la vincitrice del premio Nobel per l' economia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilper l'del 2023 è stato assegnato all'americana, 77 anni e prima donna ad assumere l'incarico di docente diall'università di Harvard. L'onorificenza le è stata assegnata dall'accademia svedese delle Scienze e dalla Banca di Svezia per aver condotto il primo studio completo sulle retribuzioni e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel corso dei secoli, portando alla luce fattori chiave delle differenze di genere in ambiente lavorativo. L'Accademia ha spiegato che "le donne sono ampiamente sottorappresentate nel mercato del lavoro globale e, quando lavorano, guadagnano meno degli uomini". Da qui, l'importanza dello studio della, la quale "ha dimostrato che la partecipazione femminile al mercato ...

... meno di una su mille ce la fa Nobel per l'Economia a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig Il premio Nobel per l'economia del 2023 è stato assegnato all'americana, 77 anni e ...Il premio Nobel per l'Economia 2023 è stato assegnato a, una economista americana che è stata premiata per " aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile ", concentrandosi in particolare sul gender ...

Premio Nobel per l’Economia a Claudia Goldin: “Ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel me… la Repubblica

Premio Nobel Economia assegnato a Claudia Goldin per gli studi sul gender gap TGCOM

L'annuncio dell'Accademia reale svedese delle Scienze. La docente di Harvard ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro, fornendo il primo studio completo sulle ret ...Il riconoscimento va alla professoressa statunitense dell'Università di Harvard "per aver migliorato la comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile" ...