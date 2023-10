Clamoroso Napoli | si valuta l’esonero di Garcia | la situazione

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilstarebbendo la possibilità di esonerare Rudidal ruolo di allenatore. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, ilstarebbendodi Rudidopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentna. In mattinata c’è stato infatti un incontro tra l’allenatore, il presidente De Laurentiis e il resto della dirigenza per decidere il futuro. Il presidente azzurro, che aveva scelto personalmente, si è preso delle ore perre e decidere il da farsi.

E in tutti questi casi non solo ha avuto la meglio, ma ha avuto un successo. L'ultimo ...ha giocato anche molte partite da difensore la scorsa stagione e nelle partite di Girona eha ...- Fiorentina 1 - 2 La Penna (Var: Irrati) 6,5 'Buona direzione di gara, la partita era difficile ma lui non sbaglia'.

Clamoroso, il Napoli potrebbe disertare la Supercoppa Italiana ... Spazio Napoli

La Fiorentina sbanca Napoli, clamoroso 3-1 al Maradona La Stampa

"Uomini forti, destini forti" ha urlato Edo De Laurentiis negli spogliatoi del Maradona all'intervallo della sfida con la Fiorentina ...Dopo la clamorosa sconfitta di domenica sera, torna il Mattino Football Team con un format tutto nuovo: Edicola Mattino, live su tutti i canali social del Mattino dalle 13. Con ...