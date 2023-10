Clamoroso | Garcia esonero in Vista? De Laurentiis Pensa a due nomi Repubblica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il futuro di Rudial Napoli è incerto. Devaluta due possibili sostituti. CALCIO NAPOLI. L’edizione odierna diha dedicato spazio alla situazione del Napoli post sconfitta contro la Fiorentina, focalizzandosi sul futuro dell’allenatore Rudie l’umore di Aurelio De. Dopo il ko subito, il patron azzurro si è mostrato furioso, mettendo a rischio la panchina del tecnico francese. “Neppure un tweet, questa volta. Il distacco con Rudie i giocatori è stato totale. Non c’è alcuna ripartenza da celebrare e il numero uno azzurro si è reso conto di essersi illuso con troppa superficialità, dopo le facili goleade contro Udinese e Lecce,” riporta, mettendo in luce le difficoltà ...

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, il Napoli starebbe valutando l'esonero di Rudi dopo l'ultima sconfitta contro la Fiorentna.

"Uomini forti, destini forti" ha urlato Edo De Laurentiis negli spogliatoi del Maradona all'intervallo della sfida con la Fiorentina ...Il Napoli campione d'Italia è ufficialmente sparito. È stato questo il primo pensiero dei tifosi azzurri presenti al Maradona al novantesimo minuto della sfida persa in casa con la Fiorentina. A pesar ...