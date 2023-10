Cipro-Norvegia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del gruppo A di qualificazioni ad Euro 2024. Ospiti costretti a vincere per avere speranze di strappare ancora il pass per la fase finale del torneo continentale, visto che i primi due posti sono ormai destinati a Spagna e Scozia, mentre i padroni di casa sono praticamente tagliati fuori dai giochi.si giocherà giovedì 12 ottobre 2023 presso l’Aek Arena di Lamaca.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono la cenerentola del girone. Il loro cammino fin quì parla di 5 sconfitte in cinque partite, 2 goal fatti e 17 subiti. Nell’ultimo incontro, la squadra di mister Ketsbaia è stata travolta dalla Spagna per 6-0. Gli scandinavi sono attualmente terzi nel girone con 7 punti, ma per avere ancora chance di qualificazione devono sperare che ...