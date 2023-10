(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hannoto und’azione per unodi alta qualita’ delledidi, nel contesto della spinta del Paese per promuovere la propria economia digitale. Lamira a raggiungere unaditotale pari a oltre 300 EFLOPS entro il 2025, secondo ilpubblicato da sei autorita’, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), il ministero dell’Istruzione e la Banca popolare cinese. L’EFLOPS e’ un’unita’ di misura della velocita’ di un computer. Un sistema a un EFLOPS e’ in grado di completare un quintilione di operazioni in virgola mobile al secondo. Nel mese di agosto, il MIIT ha ...

... si apre al mondo del sapere eun cartellone di sei appuntamenti con protagonisti i talk ...si interroga sugli effetti della deglobalizzazione a partire dal rapporto odi et amo trae USA. ......Stati Uniti e pertanto non erano inclusi nella black list di quelli vietati alla vendita alla. ... che potrebbe rendere il problema ancor più grande di come si. Ricevere informazioni è ...

Cina: presenta piano per sviluppo infrastrutture di potenza calcolo ... RomaDailyNews

Taiwan presenta il suo primo sottomarino anti-Cina Agenzia ANSA

Milano, 9 ott. (askanews) - "Abbiamo mille ragioni per migliorare le relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma non una sola ragione per rovinarle". Così il leader cinese Xi Jinping nel corso di un incontro ...Militari della Polonia sono già presenti sul suolo di Israele per provvedere al rimpatrio ... Il governo di Boric è però alla ricerca anche di un delicato equilibrio tra Cina e Stati Uniti, principali ...