Cina | Horgos | polo di connettivita’ sulla Belt and Road

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Urumqi, 09 ott – (Xinhua) – Lo Xinjiang cinese e’ un luogo dinamico dove converge il commercio, si creano connessioni e si verificano scambi fruttuosi. Xinhua si reca a, nello Xinjiang, per scoprire come laandInitiative infonde nuova vita al porto di confine. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/4593285/4593285/2023-10-09/-di-connettivita--and-(Xin)