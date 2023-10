Ciclismo | Giro2024 Via il 4 maggio da Venaria con omaggio a Superga

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Fino alla partenza della quarta frazione la carovana rosa sarà in Piemonte. TORINO - Il Giro d'Italia del 2024 partirà il 4dal Piemonte. Importante l'odella carovana rosa e di RCS, che ...

Signore e signori, iniziano a svelarsi le carte. L'edizione 2024 del Giro d'Italia partirà da Venaria Reale sabato 4 maggio. Un via dal Piemonte, la cui ufficialità è arrivata quest'oggi nella presentazione. Nella prima tappa il passaggio da Superga per ricordare il Grande Torino a 75 anni dalla tragedia: "Sarà un momento per ricordare una grande squadra di calcio e le tragedie di quei giovani con un grande futuro"