Christillin | 'L'Europeo 2032 assegnato a Italia e Turchia è tutto deciso Domani il voto | poi pensiamo agli stadi'

Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per Italia e Turchia per Euro 2032 ... Così Evelina Christillin, membro ...«Ci sarà una specie di messa in gara delle dieci città, che dovranno presentare i loro progetti entro al fine del 2026. Vedremo quali saranno le cinque finaliste», le sue parole.